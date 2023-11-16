iPhone получит поддержку стандарта RCS для отправки сообщений и фото на Android

Apple пообещала добавить поддержку стандарта Rich Communication Services (RCS) на iPhone. Это случится уже в 2024 году, более точные сроки компания назовёт позже.

RCS — технология, которую уже долгое время используют смартфоны на Android. Благодаря ей пользователи ОС могут не только общаться, но и делиться фотографиями и видео с высоким разрешением. Одна из главных особенностей стандарта — возможность отправлять зашифрованные сообщения через Wi-Fi или мобильный интернет.

Многие производители Android-смартфонов, включая Google и Samsung, уже не раз предлагали Apple добавить поддержку RCS в свои смартфоны, однако в компании Тима Кука отказывались от этой затеи, отмечая наличие собственного приложения iMessage. Судя по всему, на внедрение стандарта повлияла в том числе Еврокомиссия, расследование которой вынудило компанию перейти на разъём USB-C, а также внедрить поддержку установки приложений через сторонние источники.