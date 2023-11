Создатель The Last of Us Нил Дракманн получит премию за огромный вклад в игровую индустрию

Издание IGN сообщило, что создатель The Last of Us, разработчик серии Uncharted и соруководитель Naughty Dog Нил Дракманн удостоился премии NYVGCC на 13-й ежегодной церемонии вручения наград New York Game Awards.

Это премию выдают тем, кто смогут продвинуть игровой мир вперёд и оказать глубокое влияние на игровую индустрию. Президент NYVGCC Гарольд Голдберг отметил, что Дракманн внёс вклад в индустрию своим умением разрабатывать игры.

История Нила Дракманна вдохновляет на самоопределение. Он прошёл путь от стажировки до должности соруководителя Naughty Dog. Его умение создавать игры, кинематографический игровой процесс, ориентированное на геймера глубокое повествование, уровень проработки персонажей дают осознание того, что всё это обогатило контент игр ААА-класса.

Ранее NYVGCC получали глава Xbox Фил Спенсер, основатель Double Fine Тим Шейфер, Хидео Кодзима, бывший президент Nintendo of America Реджи Фильс-Эме и другие.