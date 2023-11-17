Раскрыта ещё одна фишка iPhone 16, связанная с защитой от перегрева смартфона

Издание MacRumors со ссылкой на инсайдера Kosutami сообщило, что в iPhone 16 будет использована графеновая система отвода тепла. Таким образом получится защитить смартфон от перегрева.

Отмечается, что iPhone 16 Pro и Pro Max дополнительно могут получить металлические корпуса аккумуляторов для снижения их нагрева. Похоже, что этот шаг был предпринят в ответ на широко распространенные проблемы с перегревом, возникшие у iPhone 15 Pro, которые Apple решила с помощью обновления программного обеспечения.

Графен, который якобы будет использован в iPhone 16, обладает высокой теплопроводностью, превосходящей теплопроводность меди, которая в данный момент используется в радиаторах гаджетов Apple.

Вероятно, iPhone 16 представят в сентябре 2024 года.