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Продюсер второго сезона «Уэнсдей» обещает много сюрпризов

Продюсер второго сезона «Уэнсдей» обещает много сюрпризов
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Во время интервью изданию Deadline продюсер сериала «Уэнсдей» Стив Старк рассказал, что во втором сезоне шоу зрителей ждёт множество сюрпризов. Вдаваться в подробности он не стал.

Деталей сюжета второго сезона проекта нет. Ранее шоураннеры Эл Гоф и Майлз Миллар намекнули, что, возможно, в продолжении появится больше членов семейки Аддамс. Также авторы проекта хотят уделить больше внимания отношениям Уэнсдей с её матерью.

Сама Дженна Ортега, исполнительница главной роли, рассказывала, что второй сезон будет более мрачным, чем первый.

Netflix пока что не подтвердил актёрский состав, но, по информации журналиста Deadline, студия расширит каст и представит новых персонажей. В данный момент для второго сезона пишут сценарий.

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