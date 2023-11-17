Сериал «Мистер и Миссис Смит» с Дональдом Гловером выйдет 2 февраля 2024 года

Amazon Prime объявила дату выхода сериала «Мистер и Миссис Смит». Шоу ожидается 2 февраля 2024 года.

Ещё появились свежие кадры проекта, на которых можно увидеть главных героев в различных сценах.

Фото: Amazon Prime

Фото: Amazon Prime

Фото: Amazon Prime

Фото: Amazon Prime

Фото: Amazon Prime

Главные роли исполнили Дональд Гловер и Майя Эрскин, хотя изначально на ведущую женскую роль рассматривалась Фиби Уоллер-Бридж. Coaвтopoм и шoypaннepoм чиcлитcя Фpaнчecкa Cлoyн. B пpоeктe тaкжe cнялиcь Mиxaэлa Koэл, Пoл Дaнo и Джoн Typтyppo.

Шоу получит восемь эпизодов. Оно расскажет о двух незнакомцах, которых вербует шпионская организация. В обмен на обеспеченную жизнь их заставляют заключить брак по расчёту. Со временем между персонажами возникает настоящая связь.

Их сложная легенда становится ещё более запутанной, когда они обнаруживают настоящие чувства друг к другу. Что рискованнее: шпионаж или брак?

Оригинальный фильм «Мистер и миссис Смит» с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли вышел в 2005 году.