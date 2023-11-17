Кассовые сборы отечественных фильмов в России в 2023 году выросли в 2,6 раза

По информации ТАСС, кассовые сборы российских фильмов в 2023 году выросли в 2,6 раза. Об этом рассказал исполнительный директор «Фонда кино» Фёдор Соснов.

По его словам, сборы кинопроката на территории России по состоянию на 15 ноября 2023 года уже достигли 35 млрд рублей. Из них российское кино принесло прокату 25,1 млрд рублей.

Отмечается, что в 2021 году доля российского кино в стране составляла 9,5 млрд рублей, поскольку тогда в прокате шли голливудские картины. В 2023 году, когда релизы крупных зарубежных мейджоров в России больше не представлены, отечественный кинематограф принес прокату уже 25,1 млрд рублей.

Аналитики ждут, что в декабре между прокатчиками начнётся «новогодняя битва» — наиболее кассовый сезон в году, когда прокатчики выпускают свои самые конкурентные премьеры.