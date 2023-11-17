В России стали реже покупать оригинальные аксессуары Apple и Samsung

По информации издания «Газета.Ru», в 2023 году россияне стали значительно реже покупать оригинальные аксессуары Samsung и Apple для смартфонов и других гаджетов. Об этом изданию рассказал рассказал директор категории «Аксессуары» розничной сети МТС Дмитрий Докукин.

По словам Докукина, продажи чехлов упомянутых компаний в России упали в два раза. При этом их стоимость за последний год из-за изменений курса валют наоборот выросла на 40%.

Россияне переориентировались на чехлы B-брендов, которые стоят в несколько раз дешевле оригинальных. Их продажи в октябре выросли на 20% по сравнению с прошлым годом.

Возможно, падение спроса связано с тем, что на чехлы и другие аксессуары значительно выросли цены.