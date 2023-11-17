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The Last of Us 2 действительно выйдет для PS5 — Том Хендерсон

The Last of Us 2 действительно выйдет для PS5 — Том Хендерсон
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Для The Last of Us 2 действительно готовят полноценную версию для PS5. Страницу с игрой обнаружили в базе данных PS Store. После этого информацию подтвердил известный инсайдер Том Хендерсон.

Он не уточнил, когда именно произойдёт анонс тайтла на PS5, но предположил, что он состоится во время The Game Awards. Возможно, у Sony и Naughty Dog уже всё готово для анонса, и они просто ждут церемонию.

The Last of Us 2 на PS5 должна получить поддержку 60 FPS и 4K-разрешения. Наверняка Sony добавит и поддержку всех фишек DualSense. Некоторые предполагают, что вместе с выходом игры на PS5 разработчики анонсируют и ПК-версию экшена.

The Last of Us 2 вышла в 2020 году и получила в основном положительные отзывы от критиков и массу негативных обсуждений от геймеров.

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