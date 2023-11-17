Новый патч для Dota 2 под версией 7.34e выйдет уже 20 ноября

Разработчики Dota 2 из Valve сообщили, что новый патч для игры под версией 7.34e выйдет уже 20 ноября. Соответствующее уведомление появилось в клиенте самой «Доты». Авторы отметили, что у игроков есть последние выходные, чтобы насладиться текущими героями и предметами, пользу от которых раскрыли на чемпионате мира The International 2023.

Фото: Valve

Судя по всему, в грядущем патче ослабят сильнейших героев текущей версии игры: Spirit Breaker, Treant Protector, Muerta, Chaos Knight, Spectre и других персонажей. Кроме того, новый апдейт также наверняка повлияет на Hand of Midas, который стал одним из важнейших предметов текущей меты.

Ранее Valve также обещала выпустить некий отдельный ивент после The International 2023. Судя по всему, это случится не раньше декабря.