В PS Store началась большая распродажа в честь «Чёрной пятницы»

Сегодня в PS Store стартовала масштабная распродажа в честь «Чёрной пятницы». На скидки попало множество игр, включая даже новинки по типу Assassin's Creed Mirage и Mortal Kombat 1.

По сниженным ценам также можно приобрести Hogwarts Legacy, Lies of P, «Ведьмака 3», Lords of the Fallen, Star Wars Jedi: Survivor и другие тайтлы.

Так как PS Store официально не работает в России, мы собрали скидки из турецкого магазина, но для удобства подписали цены и в рублях.

Самые интересные предложения