В PS Store началась большая распродажа в честь «Чёрной пятницы»
Сегодня в PS Store стартовала масштабная распродажа в честь «Чёрной пятницы». На скидки попало множество игр, включая даже новинки по типу Assassin's Creed Mirage и Mortal Kombat 1.
По сниженным ценам также можно приобрести Hogwarts Legacy, Lies of P, «Ведьмака 3», Lords of the Fallen, Star Wars Jedi: Survivor и другие тайтлы.
Так как PS Store официально не работает в России, мы собрали скидки из турецкого магазина, но для удобства подписали цены и в рублях.
Самые интересные предложения
- Assassin's Creed Mirage — 719 лир (примерно 2,2 тыс. рублей)
- Diablo 4 — 865 лир (примерно 2,6 тыс. рублей)
- Mortal Kombat 1 — 979 лир (примерно 3 тыс. рублей)
- Ремейк Resident Evil 4 — 911 лир (примерно 2,8 тыс. рублей)
- Hogwarts Legacy (PS5) — 539 лир (примерно 1,6 тыс, рублей)
- «Ведьмак 3» — 76 лир (примерно 240 рублей)
- Lies of P — 799 лир (примерно 2,4 тыс. рублей)
- Lords of the Fallen — 909 лир (примерно 2,8 тыс. рублей)
- Star Wars Jedi: Survivor — 854 лиры (примерно 2,6 тыс. рублей)
- Cyberpunk 2077 — 479 лир (примерно 1,4 тыс. рублей)
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