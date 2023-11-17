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В PS Store началась большая распродажа в честь «Чёрной пятницы»

В PS Store началась большая распродажа в честь «Чёрной пятницы»
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Сегодня в PS Store стартовала масштабная распродажа в честь «Чёрной пятницы». На скидки попало множество игр, включая даже новинки по типу Assassin's Creed Mirage и Mortal Kombat 1.

По сниженным ценам также можно приобрести Hogwarts Legacy, Lies of P, «Ведьмака 3», Lords of the Fallen, Star Wars Jedi: Survivor и другие тайтлы.

Так как PS Store официально не работает в России, мы собрали скидки из турецкого магазина, но для удобства подписали цены и в рублях.

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