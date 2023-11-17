На Netflix вышло аниме по «Скотту Пилигриму» с актёрами из фильма

17 ноября на Netflix состоялась премьера мультсериала «Скотт Пилигрим жмёт на газ». Все восемь эпизодов аниме уже можно посмотреть в оригинальной озвучке и русскими субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Анимационный проект основан на одноимённой серии комиксов и рассказывает о музыканте Скотте Пилигриме, который влюбляется в девушку Рамону. Однако для того, чтобы быть с ней, ему нужно «победить» всех её бывших парней.

Главных героев аниме озвучили актёры из фильма «Скотт Пилигрим против всех» Эдгара Райта: Майкл Сера, Мэри Элизабет Уинстэд, Крис Эванс, Киран Калкин, Обри Плаза и другие звёзды Голливуда. За создание мультсериала отвечала японская студия Science SARU.