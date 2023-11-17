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Сериал «Монарх: Наследие монстров» про Годзиллу (2023): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть

Расписание выхода первого сезона сериала «Монарх: Наследие монстров» про Годзиллу
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17 ноября в онлайн-кинотеатре Apple TV+ состоялась премьера сериала «Монарх: Наследие монстров». События шоу развернутся в недавно созданной «Вселенной монстров», в которую входят фильмы о Годзилле и Кинг-Конге. По сюжету проекта человечество осознало шокирующую реальность, что монстры существуют. Сериал посвящён путешествию семьи главных героев: по ходу сюжета они раскроют тайны, связывающие их предков с секретной организацией «Монарх».

В первый сезон «Монарха» войдут десять эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам. Финал состоится уже 12 января.

Расписание первого сезона сериала «Монарх: Наследие монстров»

ЭпизодДата выхода
1-я серия17 ноября
2-я серия17 ноября
3-я серия24 ноября
4-я серия1 декабря
5-я серия8 декабря
6-я серия15 декабря
7-я серия22 декабря
8-я серия29 декабря
9-я серия5 января
10-я серия12 января
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