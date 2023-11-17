Расписание выхода первого сезона сериала «Монарх: Наследие монстров» про Годзиллу
17 ноября в онлайн-кинотеатре Apple TV+ состоялась премьера сериала «Монарх: Наследие монстров». События шоу развернутся в недавно созданной «Вселенной монстров», в которую входят фильмы о Годзилле и Кинг-Конге. По сюжету проекта человечество осознало шокирующую реальность, что монстры существуют. Сериал посвящён путешествию семьи главных героев: по ходу сюжета они раскроют тайны, связывающие их предков с секретной организацией «Монарх».
В первый сезон «Монарха» войдут десять эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам. Финал состоится уже 12 января.
Расписание первого сезона сериала «Монарх: Наследие монстров»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|17 ноября
|2-я серия
|17 ноября
|3-я серия
|24 ноября
|4-я серия
|1 декабря
|5-я серия
|8 декабря
|6-я серия
|15 декабря
|7-я серия
|22 декабря
|8-я серия
|29 декабря
|9-я серия
|5 января
|10-я серия
|12 января
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