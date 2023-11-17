Apple дарит пользователям PS4 и PS5 три месяца подписки на онлайн-кинотеатр Apple TV+

Sony и Apple объявили о начале очередной акции по раздаче подписок на онлайн-кинотеатра Apple TV+ и музыкальный сервис Apple Music. Так, до 31 января владельцы PlayStation 4 и PlayStation 5 могут скачать приложение Apple TV+ и залогиниться в нём с помощью Apple ID, получив в подарок три месяца подписки. При этом акция сработает лишь для тех, у кого нет активной подписки на онлайн-кинотеатр.

Что касается Apple Music, то она доступна только владельцам PS5. Геймеры могут скачать приложение до 15 ноября 2024 года и получить полгода оплаченной подписки, если они ранее не пользовались сервисом. Для остальных предложение ограничивается пятью месяцами.

Интересно, что в обеих акциях не могут принять участие Россия и Турция — два самых популярных региона для российских геймеров. Однако менее популярные регионы для россиян, включая Польшу, могут забрать подарок от Apple.