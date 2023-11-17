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В WhatsApp скоро появится кнопка для переписки с чат-ботом

В WhatsApp скоро появится кнопка для переписки с чат-ботом
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Разработчики WhatsApp выпустили новую бета-версию приложения под номером 2.23.24.26. Как обратили внимание в издании WABetaInfo, в ней добавили кнопку для общения с искусственным интеллектом (ИИ).

Так, у некоторых тестировщиков программы над ярлыком создания нового диалога появилась иконка для переписки с ИИ. Судя по всему, некоторые пользователи уже тестируют внутреннего чат-бота, у которого можно будет узнать прогноз погоды, новости и задать другие вопросы, «помогающие в ежедневной рутине».

Кнопка для открытия чата с чат-ботом

Кнопка для открытия чата с чат-ботом

Фото: WABetaINFO

Функции с искусственным интеллектом в WhatsApp были представлены ещё в конце сентября. Тогда же разработчики обещали выпустить стикеры по текстовому запросу, запустить каналы и другой функционал. Будет ли он доступен российским пользователям, неизвестно.

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