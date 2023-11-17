Стали известны самые популярные пароли в мире — лидирует «123456»

Компания NordPass, которая специализируется на безопасности пользователей Сети, опубликовала рейтинг самых популярных паролей 2023 года. Эксперты проанализировали примерно 4,3 ТБ данных юзеров из 35 стран и подвели неутешительные результаты: топ возглавил простейший пароль «123456» с показателем в 4,5 млн использований.

На втором месте оказался «admin» — его использовали около 4 млн человек. Замкнул тройку «12345678» с результатом в 1,3 млн применений. В список попали и другие крайне распространённые пароли, включая «password», «1234567890» и «qwerty». Любую из этих комбинаций можно взломать всего за пару секунд с помощью автоматизированных программ.

10 самых популярных паролей 2023 года и необходимое время на их взлом Фото: NordPass

В NordPass заявили, что многие пользователи Сети до сих пор используют самые простые комбинации для своих аккаунтов в соцсетях и других сервисах. Эксперты настойчиво рекомендуют использовать более замысловатые слова, символы и цифры, чтобы не стать жертвой мошенников.