Вышел трейлер мини-сериала «Арчи» о звезде Голливуда Кэри Гранте

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

16 ноября стриминговый сервис BritBox опубликовал дебютный трейлер мини-сериала «Арчи» (Archie). Главную роль в ленте исполнил Джейсон Айзекс («Гарри Поттер и Тайная комната», «Смерть Сталина»).

Видео доступно на YouTube-канале BritBox. Права на видео принадлежат BritBox.

Шоу расскажет историю одного из самых известных актёров Голливуда прошлого столетия Кэри Гранта. Звезда снялась во множестве популярных фильмов 20 века. В 1999 году Американский институт киноискусства поместил Гранта на вторую строчку в рейтинге «величайших актёров Голливуда».

Режиссёром картины выступил Пол Эндрю Уильямс («Из Лондона в Брайтон», «Бык», «Коттедж»). Также в каст вошли Кара Тойнтон, Гарриет Уолтер, Джейсон Уоткинс, Калам Линч и дургие.

Премьера «Арчи» в стриминговом сервисе BritBox состоится 7 декабря.