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МТС отменит плату за раздачу интернета до конца февраля

МТС отменит плату за раздачу интернета до конца февраля
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Мобильный оператор МТС отменит плату за раздачу интернета со смартфонов на другие устройства на всех тарифах до конца февраля. Об этом представители компании сообщили журналистам издания РБК.

Отмечается, что плату хотят отменить поэтапно, поскольку сотрудникам необходимо время для «доработки ИТ-систем». Напомним, изначально МТС ответил на запрос Федеральной антимонопольной службе (ФАС), что не видит во взимании платы нарушений интересов абонентов, однако спустя время компания всё-таки пошла на встречу.

В ФАС сообщили, что продлили сроки исполнения вынесенного ранее предупреждения для оператора, поэтому МТС должна отменить оплату раздачи интернета не позднее 29 февраля 2024 года.

Ещё летом российские операторы решили ввести плату за раздачу интернета. «МегаФон», «Билайн» и Tele2 согласились снять плату, а МТС была против.

Больше подробностей
МТС согласилась снять плату за раздачу интернета
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