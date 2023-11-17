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Звезда «Стражей Галактики» Карен Гиллан сыграет в новом сериале от автора «Доктор Кто»

Журналисты издания Variety сообщили, что звезда «Стражей Галактики» Карен Гиллан и актёр Хью Бонневилль исполнят главные роли в мини-сериале «Дуглас отменён». Сценарий к шоу написал Стивен Моффат («Доктор Кто»).

Сериал расскажет о сути культуры отмены, которая широко распространена в США и Европе. Сюжет будет вращаться вокруг известного ведущего новостей Дугласа Беллоуза и его напарнице Мэдлин. Однако в один момент карьера Дугласа рушится из-за «неудачной шутки» во время семейного праздника.

Также в актёрский состав сериала вошли Бен Майлз («Захваченный рейс»), Алекс Кингстон («Открытие ведьм», «Скорая помощь»), Ник Мохаммед («Тед Лассо»), Саймон Рассел Бил («Тор: Любовь и гром») и другие. Режиссёром проекта выступит Бен Палмер («Краденое свидание»).

Премьера мини-сериала «Дуглас отменён» состоится в стриминговом сервисе ITVX. Точная дата пока не раскрывается.