«Человек-паук 2» и EA Sports FC 24 стали самыми продаваемыми играми октября в Британии
Исследовательская компания GfK опубликовала новый отчёт. Из него стало известно, что «Человек-паук 2» от Insomniac Games стал второй самой продаваемой игрой октября в Великобритании. Физические копии тайтла разошлись тиражом в 1,6 млн копий, а цифровые — в 1,08 млн копий соответственно.
Первую строчку в рейтинге занял футбольный симулятор EA Sports FC 24. Тройку лидеров замкнула Assassin's Creed Mirage.
Топ-10 самых продаваемых игр в Великобритании за октябрь (цифровые версии)
- EA Sports FC 24
- Marvel's Spider-Man 2
- Assassin's Creed Mirage
- EA Sports UFC 5
- Lords of the Fallen
- Grand Theft Auto V
- Red Dead Redemption 2
- Riders Republic
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege
- Hogwarts Legacy
Топ-10 самых продаваемых игр в Великобритании за октябрь (физические версии)
- EA Sports FC 24
- Marvel's Spider-Man 2
- Super Mario Bros. Wonder
- Assassin's Creed Mirage
- Mario Kart 8 Deluxe
- Hogwarts Legacy
- Star Wars Jedi Fallen Order
- Minecraft (версия для Switch)
- Sonic Superstars
- Red Dead Redemption
«Человек-паук 2» доступен только на PS5. Игра полностью переведена на русский язык.
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