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«Человек-паук 2» и EA Sports FC 24 стали самыми продаваемыми играми октября в Британии

Исследовательская компания GfK опубликовала новый отчёт. Из него стало известно, что «Человек-паук 2» от Insomniac Games стал второй самой продаваемой игрой октября в Великобритании. Физические копии тайтла разошлись тиражом в 1,6 млн копий, а цифровые — в 1,08 млн копий соответственно.

Первую строчку в рейтинге занял футбольный симулятор EA Sports FC 24. Тройку лидеров замкнула Assassin's Creed Mirage.

Топ-10 самых продаваемых игр в Великобритании за октябрь (цифровые версии)

EA Sports FC 24 Marvel's Spider-Man 2 Assassin's Creed Mirage EA Sports UFC 5 Lords of the Fallen Grand Theft Auto V Red Dead Redemption 2 Riders Republic Tom Clancy's Rainbow Six Siege Hogwarts Legacy

Топ-10 самых продаваемых игр в Великобритании за октябрь (физические версии)

EA Sports FC 24 Marvel's Spider-Man 2 Super Mario Bros. Wonder Assassin's Creed Mirage Mario Kart 8 Deluxe Hogwarts Legacy Star Wars Jedi Fallen Order Minecraft (версия для Switch) Sonic Superstars Red Dead Redemption

«Человек-паук 2» доступен только на PS5. Игра полностью переведена на русский язык.