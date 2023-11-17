Флагман Red Magic 9 Pro получит мощный чип Snapdragon 8 Gen 3 и огромную батарею

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16 ноября в Сети появились первые подробности будущего флагмана Nubia Red Magic 9 Pro. Производитель оснастит новинку мощным процессором Snapdragon 8 Gen 3 и огромной батареей на 6500 мА/ч.

Фото: Nubia Technology

Отмечается, что Red Magic 9 Pro будет производительнее других смартфонов на Snapdragon 8 Gen 3 из-за серьёзной системы охлаждения с огромной испарительной камерой и вентилятором. Дисплей гаджета будет полностью «чистым» без каких-либо вырезов.

Также смартфон получит поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Стоит отметить, что при таких характеристиках масса Red Magic 9 Pro получилась не такой большой — 229 граммов. Для сравнения, iPhone 15 Pro весит 221 грамм.

Презентация флагмана состоится 23 ноября. Дата выхода смартфона на рынок и его цена пока не раскрываются.