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Леонардо Ди Каприо назвал режиссёра Мартина Скорсезе отцом кинематографа

Леонардо Ди Каприо назвал режиссёра Мартина Скорсезе отцом кинематографа
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Недавно Леонардо Ди Каприо дал интервью журналистке издания Entertainment Tonight. В ходе разговора актёр назвал режиссёра Мартина Скорсезе отцом кинематографа.

Что касается Марти, то он настоящее национальное достояние. Скорсезе продолжает снимать смелые и независимые фильмы, несмотря на их огромный бюджет. Он один из самых выдающихся деятелей за всю историю кинематографа, и я не могу выразить, как многому я у него научился.

Последний совместный проект Леонардо Ди Каприо и Мартина Скорсезе — фильм «Убийцы цветочной луны». На данный момент мировые сборы ленты составляют более $ 138 млн. Картина стартовала в кинотеатрах США с $ 9,4 млн.

Мировая премьера «Убийц цветочной луны» состоялась 20 октября.

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