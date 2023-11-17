Для The Sims 4 представили дополнение «Сдаётся!» со сдачей и съёмом недвижимости

16 ноября разработчики симулятора The Sims 4 из студии Maxis представили для игры новое дополнение — оно получило название «The Sims 4 Сдаётся!». В честь анонса авторы также опубликовали геймплейный трейлер.

Выход «The Sims 4 Сдаётся!» состоится 7 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале The Sims. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

В дополнении игроки смогут снимать и сдавать недвижимость. Однако за жильём необходимо будет следить, поскольку в ином случае придётся вступить в конфликт с арендодателями. А чтобы поселить в доме несколько семей, геймеры смогут разделить его на несколько квартир.

The Sims 4 доступна на ПК, PS4 и Xbox One. Напомним, сейчас разработчики активно работают над пятой частью серии, однако дата её выхода до сих пор неизвестна.