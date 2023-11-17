Трофей «Игр Будущего» посетил Нижний Новгород

16 и 17 ноября трофей «Игр Будущего» побывал в Нижнем Новгороде — это второй город на его пути в космос. Сначала кортеж с трофеем отправился в Богоявленский детский дом и заложил послание будущим фиджитал-спортсменам, а затем посетил турнир по фиджитал-футболу в ФОКе «Мещерского».

18 ноября трофей прибудет в Казань. Там участники смогут больше узнать о робототехнике и посетить лабораторию научных исследований в Иннополисе. До территории космодрома «Байконур» он доберётся только 1 декабря. Из космоса трофей вернётся в 2024 году, после чего будет экспонирован в Казани на «Играх Будущего».

«Игры Будущего» – международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. Первый турнир «Игр Будущего» пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.