«Брат 3» не получил прокатное удостоверение — премьеру фильма в России отменили

Министерство культуры Российской Федерации не выдало прокатное удостоверение фильму «Брат 3», тем самым не выдав разрешение картине транслироваться в кинотеатрах, ТВ, онлайн-сервисах и физических носителях. Об этом сообщил директор кинокомпании HHG Владислав Пастернак.

Прокатного удостоверения у работы художника Переверзева «Брат 3» нет. Премьерный показ 18 ноября не состоится. Деньги за билеты, естественно, вернутся.

По какой причине Минкульт не выдал прокатное удостоверение фильму «Брат 3», неизвестно. По словам Владислава Пастернака, это произошло по неким «субъективным и не имеющим отношения к закону претензиям».

Фильм «Брат 3» столкнулся с критикой сразу после анонса. Выяснилось, что лента никак не связана с культовой дилогией Алексея Балабанова, — она должна рассказать о дочке генерала, влюблённой в уличного художника, а также о банде брата-близнеца этого генерала. Действие картины развернётся в начале 2000-х в Тамбове, а одну из главных ролей сыграл рэпер Птаха.