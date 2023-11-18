Disney, Lionsgate и IBM больше не покупают рекламу в X (ранее Twitter) из-за Илона Маска

На этой неделе основатель соцсети X (ранее Twitter) Илон Маск согласился с высказыванием одного из пользователей про евреев. Однако другим подобное заявление показалось слишком антисемитским — включая крупные компании.

Ряд корпораций не только осудил слова Маска, но и решил больше не покупать рекламу в соцсети. На подобный шаг пошли Disney, Comcast NBCUniversal, Lionsgate, IBM, Warner Bros. Discovery, Apple и Paramount Global. Вероятно, спустя время список может ещё пополниться.

Ситуацию не спасло даже то, что на произошедшее отреагировал генеральный директор X Линда Яккарино. Она заявила, что компания и так предельно ясно рассказывает о своих усилиях для борьбы с антисемитизмом и дискриминацией.

Ранее от интеграции с X (ранее Twitter) отказались PlayStation и Xbox.