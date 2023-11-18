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Сиквел Cyberpunk 2077 может показать мир за пределами Найт-Сити

16 ноября сценаристка из CD Projekt Red Магдалена Зых дала интервью журналистам издания GamingBolt. В ходе разговора сотрудница студии поделилась размышлениями о сиквеле Cyberpunk 2077 под рабочим названием Project Orion. По её словам, вторая часть может показать мир за пределами Найт-Сити.

Я думаю, что подобные истории могут происходить везде, где развивается суперкапитализм, приводящий к краху общества. Найт-Сити — такой же город, как и любой другой, реальный или вымышленный.

Напомним, полноценная разработка сиквела Cyberpunk 2077 должна стартовать в начале 2024 года. Над игрой работает небольшое подразделение CD Project в Бостоне, где осваивает движок Unreal Engine 5.

Ранее создатели Cyberpunk 2077 заявили, что собираются развивать серию по пути «Ведьмака».