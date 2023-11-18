Бри Ларсон намекнула на возвращение Капитана Марвел в новых фильмах Marvel

17 ноября Бри Ларсон дала интервью журналистам издания Entertainment Tonight. В ходе разговора актриса намекнула, что вернётся к роли Капитана Марвел в новых фильмах Marvel, однако никаких деталей не раскрыла.

Я не хочу, чтобы представители Marvel пришли за мной. Но кое-что в планах есть. Я знаю, как ответить на ваш вопрос, и хочу поделиться, однако делать этого не буду.

Ларсон заявила, что она взрослеет вместе со своим персонажем. По её мнению, Капитану Марвел есть ещё куда расти — особенно после того, как она поработала в команде в «Марвелах».

Напомним, мировая премьера «Марвелов» состоялась 10 ноября. Сюжет ленты рассказывает про Кэрол Дэнверс, Мисс Марвел и Монику Рамбо, которые объединяют свои силы против новой опасности. Картина получила прохладный приём как со стороны критиков, так и от зрителей.