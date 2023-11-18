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Роскомнадзору разрешили блокировать сайты с данными о методах обхода блокировок

Роскомнадзору разрешили блокировать сайты с данными о методах обхода блокировок
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Журналисты издания РБК обратили внимание на новое постановление кабмина. В документе сообщается, что теперь Роскомнадзор имеет право блокировать сайты с информацией по обходу блокировок.

Ведомство получило возможность вносить в Единый реестр запрещённой информации сервисы, в которых содержатся сведения «о способах, методах обеспечения доступа к информационным ресурсам и (или) информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен на территории Российской Федерации».

Под критерии Роскомнадзора также попадают сайты с информацией, которая «побуждает или убеждает в привлекательности использования способов доступа к закрытым в России ресурсам и обосновывает их преимущества».

Напомним, Минцифры предложило наделить Роскомнадзор подобными полномочиями ещё в сентябре. Затем ведомство разработало критерии оценки для ограничения доступа к сайтам.

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