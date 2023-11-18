Представлен смартфон Oukitel WP19 Pro с ночным видением и гигантской батареей

18 ноября журналисты издания GSMArena сообщили, что компания Oukitel собирается представить ударопрочный смартфон WP19 Pro с ночным видением и гигантской батареей на 22000 мА/ч. Для сравнения: аккумулятор устройства в пять раз больше, чем у iPhone 15 Pro Max.

Фото: GSMArena

Будущий гаджет получит 6,8-дюймовый IPS-экран с разрешением FullHD+, частотой обновления 120 Гц и прочное защитное стекло Gorilla Glass. Смартфон будет работать на процессоре MediaTek Helio G99 и иметь 12 ГБ оперативной памяти — встроенную пользователи смогут расширить вплоть до 2 ТБ.

Oukitel WP19 Pro получится весьма габаритным девайсом: его толщина составит 29 мм, а вес — 592,3 г. Отмечается, что он будет работать на операционной системе Android 13.

Полноценная презентация устройства состоится 12 декабря. Цену производитель пока не раскрывает.