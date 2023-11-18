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Кристофер Нолан: мой следующий фильм будет куда позитивнее «Оппенгеймера»

Кристофер Нолан: мой следующий фильм будет куда позитивнее «Оппенгеймера»
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Недавно режиссёр Кристофер Нолан дал интервью журналисту издания Yahoo. В ходе разговора постановщик поделился, что его следующий фильм будет куда позитивнее «Оппенгеймера».

Здорово, что я могу сидеть здесь и говорить с вами об успехе фильма. Это огромная привилегия. Но тема фильма правда слишком мрачная, даже нигилистическая. Часть меня очень хочет двигаться дальше и, возможно, сделать что-то, ну, знаете, не такое мрачное.

Также Нолан заявил, что его главная задача — вовлечь зрителя в интересную историю. К сожалению, подробностей своей следующей картины режиссёр не раскрыл.

Напомним, «Оппенгеймер» заработал в мировом прокате свыше $ 949 млн — это позволило ему войти в тройку самых кассовых фильмов 2023 года. Уже 21 ноября состоится цифровой релиз ленты.

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