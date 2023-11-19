Фильм «Крид 4» официально запущен в производство

Продюсер киностудии Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Ирвин Винклер объявил о работе над фильмом «Крид 4». Режиссёром картины выступит Майкл Б. Джордан, который ранее выступил постановщиком третьей части и сыграл главную роль во всех лентах франшизы.

О чём расскажет четвёртый фильм боксёрской серии, неизвестно. Винклер лишь отметил, что у картины уже есть отличная история, которую авторы хотят рассказать. Полноценное производство должно стартовать уже в 2024 году.

Серия «Крид» — спин-офф культовой франшизы «Рокки» с Сильвестром Сталлоне. Картины рассказывают о карьере боксёра Адониса Крида, ученика знаменитого Рокки и сына Аполло Крида. По итогам проката три фильма суммарно заработали около $ 700 млн и стали одними из самых популярных спортивных драм современности.