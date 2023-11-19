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Звезда «Капитана Марвел 2» высказалась о провале фильма

Звезда «Капитана Марвел 2» высказалась о провале фильма
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Недавно звезда «Капитана Марвел 2» Иман Веллани поговорила с журналистами издания Yahoo. По словам актрисы, она довольна конечным продуктом и дорожит людьми, которым фильм понравился, — кассовые сборы ей безразличны.

Я не хочу концентрироваться на том, что даже от меня не зависит, потому что какой в этом смысл?.. Это должно волновать Боба Айгера (руководитель Disney). Меня кассовые сборы не касаются… Я довольна конечным продуктом, и дорожу людьми, которым фильм также понравился.

Напомним, по итогам уикенда в США фильм «Марвелы» (в СНГ — «Капитан Марвел 2») заработал в прокате всего $ 47 млн. Новая картина пятой фазы киновселенной Marvel стартовала хуже абсолютно всех своих предшественниц.

Мировая премьера «Марвелов» состоялась 10 ноября.

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