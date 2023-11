Продажи головоломки The Talos Principle 2 превысили 100 тыс. копий

18 ноября разработчики головоломки The Talos Principle 2 сообщили в соцсети X (ранее Twiter), что продажи игры превысили 100 тыс. копий. Для достижения подобного результата тайтлу понадобилось две с половиной недели — он вышел 2 ноября.

Если взглянуть на Steam-страницу, то можно увидеть, что у игры аж 95% положительных отзывов. Геймеры очень сильно хвалят почти всё в The Talos Principle 2. Аудитории понравились атмосфера, красивое окружение, интересная история, необычные головоломки и новые геймплейные элементы.

The Talos Principle 2 — продолжение одной из самых высокооценённых головоломок в истории. За разработку вновь отвечает студия Croteam, а производство возглавляют Йонас Кирацес (The Eternal Cylinder), Том Джуберт (The Swapper, Subnautica) и Верена Кирацес (The Hand of Merlin).

Игра доступна на ПК, PS5 и Xbox Series с русскими субтитрами. В российском Steam проект оценили в 1100 рублей.