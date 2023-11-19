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Сборы фильма «По щучьему велению» в России превысили 2 млрд рублей

Сборы фильма «По щучьему велению» в России превысили 2 млрд рублей
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19 ноября стало известно, что сборы фильма «По щучьему велению» в России превысили 2 млрд рублей. Для достижения такой планки картине понадобилось чуть больше месяца. Напомним, бюджет ленты составил 660 млн рублей.

Сюжет фильма «По щучьему велению» рассказывает о простаке Емеле. Герой случайно вытаскивает из реки волшебную щуку, которая готова исполнить три его желания. Два желания он тратит на пустяки, а третье оставляет на потом. Затем герой влюбляется в царевну Анфису — и добиться её руки Емеле помогает щука, обернувшаяся в девушку Василису.

Режиссёром «По щучьему велению» выступил Александр Войтинский («Призрак»). Главные роли в фильме исполнили Никита Кологривый («Майор Гром: Чумной Доктор»), Мила Ершова («Трудные подростки») и Алина Алексеева («Ёлки-иголки»).

Премьера ленты в кинотеатрах страны состоялась 26 октября.

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Появились персональные постеры фильма «По щучьему велению»
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