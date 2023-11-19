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Чемпионат мира по League of Legends поставил рекорд просмотров для киберспорта

Чемпионат мира по League of Legends поставил рекорд просмотров для киберспорта
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Прямо сейчас проходит финальный матч чемпионата мира по League of Legends между командами Weibo Gaming и T1. Мероприятие 2023 World Championship стало самым просматриваемым киберспортивным турниром — в пике за ходом события наблюдало 6,1 млн человек.

Видео доступно на YouTube-канале LCK. Права на видео принадлежат LCK.

Среднее число зрителей на трансляциях составляло 1,2 млн. В сумме фанаты потратили на просмотр матчей чемпионата почти 140 млн часов.

Турнир 2023 World Championship проходит с 10 октября по 19 ноября на LAN в Сеуле, Южная Корея. За $ 2,225 млн призовых сражались 22 коллектива. Также разработчики League of Legends раскрыли, что чемпионат мира по игре в 2024 году пройдёт в Великобритании.

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