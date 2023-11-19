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Марго Робби: фильм «Барби» изменил киноиндустрию

Марго Робби: фильм «Барби» изменил киноиндустрию
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На этой неделе актриса Марго Робби пообщалась с журналистами издания Deadline. По ходу разговора зашла речь про недавний фильм «Барби». Исполнительница главной роли заявила, что его выпуском режиссёр картины Грета Гервиг изменила киноиндустрию.

Если кто-то предложит другую оригинальную идею с женщиной в главной роли, требующую большого бюджета, то сможет указать на «Барби» и сказать: «А вот он заработал деньги». Тогда все ответят: «О, точно, мы должны дать этому проекту зелёный свет».

«Барби» собрала в мировом прокате более $ 1,44 млрд, выйдя вместе с «Оппенгеймером» Кристофера Нолана. Картине предрекают как минимум несколько номинаций на «Оскар», включая лучшую второстепенную роль для Райана Гослинга.

Мировая премьера ленты состоялась 21 июля.

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