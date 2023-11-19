iPhone 16 и 16 Plus вновь получат дисплеи с 60 Гц — инсайдер

Инсайдер Revegnus поделился в соцсети X (ранее Twitter), что будущие смартфоны iPhone 16 и 16 Plus вновь получат дисплеи с 60 Гц. Первый гаджет Apple оснастит 6,12-дюймовым экраном, а второй — 6,69-дюймовым.

Что касается старших моделей, то у iPhone 16 Pro 6,27-дюймовый дисплей, а у 16 Pro Max — 6,86-дюймовый. Также все смартфоны в линейке получат продолговатый вырез в верхней части экрана. Впервые Dynamic Island («динамический остров») появился в iPhone 15.

Ранее другой инсайдер рассказал, что в iPhone 16 производитель будет использовать графеновую систему отвода тепла. Благодаря этому получится защитить смартфон от перегрева.

Ожидается, что полноценный анонс iPhone 16 состоится в сентябре 2024 года.