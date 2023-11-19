«Вы там были? Ну вот и заткнитесь»: Ридли Скотт ответил историкам на критику «Наполеона»

В связи со скорой премьерой нового фильма Ридли Скотта «Наполеон» картина начала подвергаться критике со стороны историков. На этой неделе в интервью изданию The Sunday Times режиссёр выразил своё мнение об этом.

Наполеон умирает, затем, 10 лет спустя, кто-то пишет о нём книгу. Потом кто-то берёт эту книгу и пишет другую, и так, спустя 400 лет, появляется много мифов. Когда меня критикуют историки, я их спрашиваю: «Извините, вы там были? Нет? Ну вот и заткнитесь».

«Наполеон» расскажет о жизни Наполеона Бонапарта — великого французского полководца. События фильма по большей части будут посвящены его приходу к власти, а также взаимоотношениям с императрицей Жозефиной (Ванесса Кирби).

Премьера «Наполеона» состоится 22 ноября в кинотеатрах по всему миру, а чуть позже фильм выйдет в онлайн-сервисе Apple TV+. Продолжительность ленты составит 2 часа 37 минут.