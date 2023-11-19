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За первый уикенд «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» собрали $ 45 млн в США

За первый уикенд «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» собрали $ 45 млн в США
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19 ноября стало известно, что за первый уикенд «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» собрали $ 45 млн в США. По миру картина заработала уже $ 98,5 млн.

По мнению аналитиков, лента может полностью отбить свой бюджет уже по итогам двух недель — на производство фильма было затрачено $ 100 млн. Также пару дней назад появилась информация, что новые «Голодные игры» официально не выйдут в России.

События фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» разворачиваются за 64 года до приключений Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс). Сюжет ленты посвящён Люси Грей Бэрд (Рэйчел Зеглер) и Кориолану Сноу (Том Блит), будущему президенту Панема.

Мировая премьера «Голодных игр: Баллады о змеях и певчих птицах» состоялась 17 ноября.

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