За первый уикенд «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» собрали $ 45 млн в США

19 ноября стало известно, что за первый уикенд «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» собрали $ 45 млн в США. По миру картина заработала уже $ 98,5 млн.

По мнению аналитиков, лента может полностью отбить свой бюджет уже по итогам двух недель — на производство фильма было затрачено $ 100 млн. Также пару дней назад появилась информация, что новые «Голодные игры» официально не выйдут в России.

События фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» разворачиваются за 64 года до приключений Китнисс Эвердин (Дженнифер Лоуренс). Сюжет ленты посвящён Люси Грей Бэрд (Рэйчел Зеглер) и Кориолану Сноу (Том Блит), будущему президенту Панема.

Мировая премьера «Голодных игр: Баллады о змеях и певчих птицах» состоялась 17 ноября.