«Это твой шедевр, Марти»: Стивен Спилберг — про фильм «Убийцы цветочной луны» Скорсезе

Недавно культовый режиссёр Стивен Спилберг взял интервью у не менее культового Мартина Скорсезе. Темой разговора стал свежий фильм Скорсезе «Убийцы цветочной луны».

Спилберг подчеркнул, что остался в восторге от ленты. Она сильно повлияла на него. Более того, режиссёр отметил, что эта лента — шедевр, а Скорсезе — настоящий мастер.

Для меня это просто исключительный опыт — смотреть твой фильм. Ты знаешь, как я отношусь ко всем твоим фильмам, но этот по-своему выделяется и сильно влияет на меня. Это эпическое путешествие, но для меня это не голливудская эпопея, это гуманитарная эпопея

Ты мастер нашего дела, и это твой шедевр, Марти.

Премьеры ленты состоялась 20 октября. До России картина официально не добралась.