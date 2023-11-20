Ридли Скотт рассказал, как Стэнли Кубрик остался в восторге от культовой сцены в «Чужом»

«Чужой» — культовый фильм Ридли Скотта 1979 года. В недавнем интервью, посвящённом «Наполеону», постановщик вспомнил про ситуацию со Стэнли Кубриком и своей лентой.

Скотт рассказал, как Кубрик получил массу впечатлений от культовой сцены из фильма, в которой из груди человека выползает ксеноморф.

Мне позвонил Стэнли Кубрик во время премьеры «Чужого» и сказал: «Это Стэнли Кубрик». Я сказал: «Отвали!» Он сказал: «Нет, это Стэнли Кубрик. Я смотрел «Чужого». Как тебе удалось вытащить это существо из груди того парня?»

«Чужой» вышел в 1979 году и получил в основном положительные отзывы от зрителей и критиков. На сегодняшний день лента считается культовой и знаковой как для индустрии, так и для культуры в целом.