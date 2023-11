Спин-офф «Ходячих мертвецов» про Рика и Мишонн выйдет 25 февраля

AMC выпустила свежий тизер спин-оофа «Ходячих мертвецов» под названием The Ones Who Live и раскрыла дату премьеры шоу. Проект стартует 25 февраля 2024 года. Ранее был известен лишь месяц премьеры.

Весь проект посвящён истории Рика и Мишонн, которая разворачивается после основного шоу.

Свежий тизер шоу

Видео доступно на YouTube-канале The Walking Dead. Права на видео принадлежат AMC.

Напомним, Эндрю Линкольн и Данай Гурира, которые сыграли Рика и Мишонн, покинули основной сериал. После этого AMC объявила о решении посвятить персонажам отдельный проект.

AMC не намерена прекращать развитие вселенной «Ходячих мертвецов». Помимо шоу The Ones Who Live, также есть сериал про Дэрила Диксона. Он уже продлён на второй сезон.