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«Пять ночей с Фредди» стал самым кассовым хоррором 2023 года

«Пять ночей с Фредди» стал самым кассовым хоррором 2023 года
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Фильм «Пять ночей с Фредди» очень успешно продолжает показывать себя в прокате. Ленту можно поздравить — она стала самым кассовым хоррором 2023 года, обогнав сиквел «Проклятия монахини».

Фильм «Пять ночей с Фредди» собрал более $ 271 млн, а «Проклятия монахини 2» — $ 268 млн. Фильм во франшизе «Заклятия» вряд ли сможет опередить экранизацию Five Nights at Freddy's.

Фото: Box Office Mojo

Фото: Box Office Mojo

Сюжет фильма адаптирует первую часть Five Nights at Freddy's и рассказывает историю Майка Шмидта, который устраивается на работу охранником в пиццерию Фредди. На рабочем месте парня ждут страшные ожившие аниматроники. Ему предстоит дать им отпор и разгадать страшную тайну этого места.

Мировая премьера хоррора «Пять ночей с Фредди» состоялась 27 октября. Официальных показов в России не было из-за санкций.

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