Съёмки «Битлджуса 2» завершены

По информации различных СМИ, в том числе CBS News, съёмочный процесс «Битлджуса 2» подошёл к концу. Съёмки якобы завершились ещё 17 ноября — их смогли продолжить после окончания забастовок в США.

Ранее в интервью режиссёр ленты Тим Бёртон говорил, что на момент начала забастовок фильм был отснят на 99%. Видимо, постановщик не врал, а сейчас производство удалось оперативно завершить.

К главной роли вернётся Майкл Китон. Вместе с ним в ленте снялись Моника Белуччи, Вайнона Райдер, Дженна Ортега, Уиллем Дефо и другие.

Оригинальный «Битлджус» вышел в мировой прокат в 1988 году и получил положительные отзывы от зрителей и критиков. Лента собрала $ 73 млн при бюджете в $ 15 млн, став большим хитом для Warner Bros. и тогда ещё малоизвестного Тима Бёртона.

Премьера «Битлджуса 2» намечена на 6 сентября 2024 года.