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Геймеры из России рассказали, какие подарки хотели бы получить на Новый год

Геймеры из России рассказали, какие подарки хотели бы получить на Новый год
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Онлайн-школа в сфере геймдева XYZ School предоставила изданию «Газета.Ru» данные о том, о каких подарках мечтают игроки из России на Новый год. Отмечается, что предпочтения геймеров варьируются в зависимости от ценовой категории подарков.

Так, до 3 тыс. рублей игроки больше всего хотят получить различные аксессуары для ПК. На втором месте в этой категории оказались подарки, связанные с профессиональным развитием. Третье место заняла одежда и мерч.

В категории 3 до 10 тыс. рублей геймеры отдали предпочтение периферийным устройствам для ПК. Также игроки хотели бы получить комплектующие для компьютеров и видеоигры.

Из самой дорогой категории от 10 тыс. рублей игрокам больше всего хотелось бы получить игровой ПК или ноутбук. Следом в предпочтениях геймерской аудитории стоят смартфоны iPhone, фены Dyson и планшеты. Замыкают список желанных подарков редкие выпуски комиксов, фигурки и так далее.

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