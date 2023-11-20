Трофей «Игр Будущего» завершил своё путешествие по Татарстану

Организаторы «Игр Будущего» рассказали, что Казань проводила трофей мероприятия в космос. Главный символ международного турнира завершил своё путешествие по Татарстану.

Первой остановкой трофея «Игр Будущего» стало место, где собраны одни из самых светлых умов страны, — Иннополис. В торжественной церемонии встречи кортежа, сопровождающего главный приз «Игр Будущего» из Нижнего Новгорода, вместе со студентами Университета Иннополис принял участие мэр города Руслан Шагалеев.

Для нас большая честь принимать путь Трофея в нашем городе. Мы рады приветствовать трофей и будем с нетерпением ждать его возвращения из космоса на «Играх Будущего» в 2024 году.

В воскресенье, 19 ноября, трофей «Игр Будущего» побывал в центре семьи «Казан», экстрим-парке УРАМ и Казанском кремле. После этого Трофей представили ученикам «Школы 21», где также состоялось подписание соглашения о взаимодействии между АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» и АНО «Школа 21». В подписании приняли участие руководитель управления по работе с волонтёрами «ДССП» Айрат Мубаракшин и и.о. обязанности руководителя филиала «Школа 21» в Казани Юлия Вершинина.

Какой путь проделает трофей «Игр Будущего»

14 ноября — Москв

16-17 ноября — Нижний Новгород

18 ноября — Казань

21 ноября — Ульяновск

23 ноября — Самара

25 ноября — Уфа

27 ноября — Оренбург

1 декабря — территория космодрома «Байконур», запуск капсулы на МКС

Из космоса трофей вернётся в 2024 году, после чего будет экспонирован в Казани на «Играх Будущего».