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Apple отложила выход шлема Vision Pro до марта — Bloomberg

Apple отложила выход шлема Vision Pro до марта — Bloomberg
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Издание Bloomberg опубликовало свежую колонку о ближайших планах Apple. Как выяснили журналисты, компания Тима Кука отложила релиз гарнитуры смешанной реальности Vision Pro как минимум до марта 2024 года. Ранее корпорация метила в январь или февраль.

Как сообщают инсайдеры, у Apple возникли задержки в тестировании устройства и в развитии стратегии продаж. Именно поэтому компания якобы отодвинула релиз на несколько месяцев, всё ещё соблюдая официальные сроки выхода — «в начале 2024 года».

Ранее тестировщики шлема пожаловались на то, что он вызывает укачивание, а работать в нём дольше нескольких часов просто невозможно. Судя по всему, сейчас Apple занимается устранением самых серьёзных недостатков шлема за $ 3500.

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