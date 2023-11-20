К Новому году в России вырастут цены на смартфоны

По информации газеты «Ведомости», новогодние цены на смартфоны в 2023 году окажутся на 15–20% выше прошлогодних. Средняя цена гаджетов в декабре составит 26–27 тыс. рублей, тогда как в прошлом году она была в районе 21–22 тыс. рублей.

Представители маркетплейсов, в том числе и Wildberries, рассказали «Ведомостям», что основная причина повышения цен — рост курсов валют.

Опираясь на динамику текущего года, прогнозируем рост стоимости смартфонов на 20% по сравнению с декабрём прошлого года. Основная причина – рост курсов валют.

В этом году на российский рынок вышли дорогие складные модели типа Huawei Mate X5 и OnePlus Open от BBK. В сентябре линейку из четырёх моделей iPhone 15 представила Apple. Представитель «М.Видео-Эльдорадо» заявил, что дорогие модели смартфонов к концу года традиционно становятся наиболее популярными.