Инсайдер показал рендер смартфона Samsung Galaxy S24 Ultra в золотистом цвете

Авторитетный инсайдер Ice Universe опубликовал новые рендеры Samsung Galaxy S24 Ultra в золотистом цвете. Автор заявил, что это максимально приближённое к реальному гаджету изображение — на нём в том числе можно увидеть титановую рамку, которую использует Apple в iPhone 15.

Фото: Ice Universe/Samsung

Ice Universe также отметил, что титановая рамка Galaxy S24 Ultra имеет некую «тонкую матовую текстуру». Это значит, что она будет отличаться от таковой в iPhone 15 как минимум тактильно.

Samsung Galaxy S24 Ultra получит динамический AMOLED-дисплей с частотой обновления экрана до 120 Гц, поддержкой HDR10 + и защитой Gorilla Glass. Полноценный анонс смартфона состоится уже в январе, а в продажу линейка гаджетов поступит в феврале.