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Александр Петров назвал самых крутых российских режиссёров

Александр Петров назвал самых крутых российских режиссёров
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Актёр Александр Петров, известный по «Полицейскому с Рублёвки» и «Тексту», рассказал, какие российские режиссёры, по его мнению, самые «крутые».

По словам Петрова, российский подход к съёмкам фильмов ничем не уступает голливудскому. Главное в этом процессе тот, кто съёмки осуществляет, то есть режиссёр. С ними, считает Петров, в России проблем точно нет.

В России есть очень крутые режиссёры: Клим Шипенко, Жора Крыжовников, Лёша Сидоров и, безусловно, Никита Михалков. Их методы съёмок очень похожи на подход зарубежных режиссёров. Так что неважно, в Голливуде ты снимаешься или в России.

Самая свежая лента с Александром Петровым, «Дворец», выйдет в российский прокат уже 23 ноября. Ленту поставил Роман Полански.

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